Un cliente de un bar de Aguiño recibe una patada en la cabeza sin que hubiera mediado discusión

Un vecino de Carreira y que ronda los 40 años fue víctima de una presunta agresión, al recibir una patada en la cabeza por parte de un varón un poco más joven que él sin que aparentemente hubiera mediado discusión alguna. Faltaban pocos minutos para las siete de la tarde del domingo cuando en la terraza de un negocio hostelero de Aguiño los clientes disfrutaban sentados de sus consumiciones y los juegos que les mantenían entretenidos. Entre ellos estaba una pareja, que es cliente habitual del local, que había pedido un café y una cerveza y que se pusieron a jugar a las cartas. En una mesa cercana a ellos, y a la que le daban la espalda, se encontraba un grupo de personas, entre las que se incluía el supuesto agresor. En un momento dado, este último se levantó de su silla y le propinó una patada en la cabeza, a la altura de la oreja, ocasionándole un corte, por el que sangraba.



El dueño del establecimiento entrara instantes antes al local para preparar consumiciones que le pidieran en otra mesa, cuando otro cliente se dirigió a él con prisa y le pidió que le cobrase pues se marchaba ya que no le gustaba ver situaciones como la que se registraba en la terraza. Al dirigirse a esta última, se encontró a los implicados discutiendo, por lo que les llamó la atención e incluso bromeó con abrir la manguera y echarles agua fría para que se relajasen. Luego, se agachó al suelo para recoger una carta que le había caído a la pareja y fue entonces cuando se percató que el agredido tenía un corte en la oreja por el que sangraba. Al preguntarle por lo que pasara, le indicó que un individuo le había dado una patada y lo señaló con el dedo.



El hostelero se dirigió al agresor para preguntarle por lo que le había pegado y le respondió que “lo que tengo yo con él lo sé yo”, y posteriormente trató de justificarlo en que se había metido con un acompañante suyo en silla de ruedas, que le reprendió por lo que había hecho. A continuación, el dueño del bar se llevó aparte a la pareja y le recomendó que avisase a la comisaría, pero él no quería hacerlo, y fue su pareja la que llamó a la Policía Nacional. Los agentes se entrevistaron con ella y con el que propinó la patada. Fue la pareja la que se acabó marchando del lugar y no se procedió a la detención del agresor -que siguió en el local-, algo que sorprendió al resto de clientes.