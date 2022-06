El Club Boiro Voleibol denuncia calumnias que se vierten sobre su gestión en las redes sociales

El presidente del Club Boiro Voleibol, Emilio Palacio, presentó en el cuartel de la Guardia Civil una denuncia por calumnias que presuntamente se están vertiendo contra la entidad deportiva y sus dirigentes a través de redes sociales, y que se etiqueta en una serie de publicaciones del propio club. En dicha denuncia se hace constar que estos hechos ocurrieron entre la medianoche del pasado miércoles, día 8 de junio, y las 16.28 horas del viernes 10, momento en el que fueron detectados, aunque desconoce la autoría y no puede aportar información o datos significativos al respecto.



Palacio Álvarez hace referencia en la denuncia como máximo responsable de la referida entidad deportiva, a un perfil con un nombre concreto, que no responde a un nombre real, que habla de la “mala gestión” que el club hace sobre el dinero, y que “insinúa que se utiliza para fiestas, alcohol, etc.”. El presidente del Club Boiro Voleibol añade que para tratar de difundir esas calumnias también etiqueta a otras páginas en facebook que tienen un buen número de seguidores “con la clara finalidad de extender esas mentiras”. Para argumentar o respaldar el contenido de la denuncia, adjuntó por correo electrónico capturas de los mensajes en cuestión.



La Guardia Civil le preguntó si sospecha quien puede estar de ese perfil y Palacio manifestó que se encuentra en litigios con la anterior directiva del Club Boiro Voleibol. Se refiere en concreto a un exdirectivo y a un antiguo socio- por difamaciones similares, pero especificó que en aquella ocasión las realizaron a través del envío de correos electrónicos a los patrocinadores. Igualmente, refiere que existe otro conflicto con una persona, que es un integrante de un partido político con representación en la Corporación local y con competencias en uno de los departamentos municipales y que “publicó en su perfil personal críticas infundadas sobre la gestión del club acerca del dinero, no obstante aquellas publicaciones fueron borradas”, precisó.