Cofradía y Xunta proyectan que la lonja de Aguiño empiece a ser visitable para atraer al turismo

“Estamos vendo a posibilidade de aproveitar o pasillo que ten a lonxa de Aguiño na súa parte de arriba para facela visitable turísticamente”. Así se expresó la conselleira do Mar, Rosa Quintana en su visita a dicha rula para supervisar las mejoras acometidas el año pasado en dicha instalación con más de 91.000 euros de ayudas y que permitieron hacer reformas en el interior, como instalar un nuevo pavimento impermeable, se realizaron diversos pintados y se cambiaron puertas de hierro galvanizado por otras de acero, así como la instalación de varios paneles con fotografías de Luis Polo que reflejan, no sólo su producto de primera calidad, sino también el trabajo de cada recurso específico, y que permiten que los visitantes puedan “velo para sabelo”, precisó el patrón mayor, José Antonio Santamaría. A esas intervenciones se sumaron la sustitución de luminarias por otras de mayor eficiencia energética, “máis blancas e potentes para realzar a beleza e calidade do produto”, precisó Santamaría, y mejoras en descarga de pescados y mariscos y limpieza, por las que se recibieron ayudas de unos 310.000 euros de 2018 a 2020.



El patrón mayor indicó que tras “darlle color e vida a nosa lonxa”, están abiertos a ir avanzando y modernizándose poco a poco, y que entre esas acciones. Quintana, que destacó el compromiso de la cofradía aguiñense con la modernización del sector, dijo que al comprobar las reformas acometidas se puede apreciar que “hai un antes e un despois nesta lonxa. Cambiou a súa estética, semella todo máis limpo e eso é unha boa imaxe para os turistas e da un reflexo do traballo de todos os profesionais que saen cada día ao mar para recoller ese produto que nos da a natureza, que o coidamos todo o ano e tamén no momento de poñelo á venda”. La conselleira destacó que trabajan en la mejora de la comercialización, respetando la sostenibilidad de la explotación, y que en 2021 aumentó el precio medio de los productos que se subastan en las lonjas de Galicia. Y anunció que el 31 de enero saldrán publicadas ayudas por 7,4 millones de euros, y espera que el pósito aguiñense concurra a esa convocatoria para seguir con las mejoras en la rula “e a posibilidade de facela visitable”, subrayó.