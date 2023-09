El Combo Dominicano será la atracción estelar del Nazareno, que incluirá la masiva procesión de las mortajas

Del 15 al 18 de este mes tendrá lugar la Festa do Nazareno en A Pobra do Caramiñal, declarada de Interese Turístico de Galicia, y en cuya programación destaca la actuación de la orquesta El Combo Dominicano, que se encuentra inmersa en la gira “Nos vamos de fiesta Tour 2023”, como atracción estelar para la verbena de la última jornada. Para ese día, concretamente para la medianoche del lunes 18 al martes 19 está programado un espectáculo de fuegos artificiales, que se podrá presenciar desde el Paseo do Areal, y en el que, como es habitual, se espera una gran afluencia de público, convirtiéndose en uno de los principales reclamos de esta celebración. Se trata de una de las últimas fiestas más importantes que se desarrollan en la comarca barbanzana. Esa jornada también se contará con las actuaciones de la Banda de Música Municipal de Redondela, la banda de gaitas Os Chaneiros y los grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote.



De todas manera, el principal evento de esta festividad volverá a ser la solemne y tradicional Procesión Votiva das Mortallas, cuya salida está prevista para las diez y media de la mañana del domingo 17, y que se espera que vuelva a ser tan multitudinaria como viene siendo habitual, tal y como ya sucedió el año pasado después de que durante la pandemia no se pudiera celebrar o se llevase a cabo con importantes restricciones que impidieron que siguiera congregando a miles de personas a lo largo y ancho del recorrido con la imagen del Nazareno. El viernes 15 de septiembre tendrá lugar el tradicional pregón y una actuación musical, que están pendientes de confirmar por parte del Concello pobrense, y habrá pasacalles y conciertos de la Banda de Música Municipal de Redondela y del grupo de gaitas Xiada.



El sábado 16 tendrá lugar la décima edición del Encontro de Música e Baile Tradicional organizado por Xiana, patrocinado por el Ayuntamiento pobrense y con la colaboración de la comisión de fiestas. Actuarán la Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas, integrada por 75 componentes; la banda de gaitas de San Xoán de Paramos, compuesta por 45 músicos y los grupos de gaitas Xiada y San Xoán do Pote. Esa jornada se desarrollará la Festa Holi Pobra y la verbena estará amenizada por la orquesta Verano Azul. La jornada del domingo grande del Nazareno, además de la procesión de las mortajas, se contará con las actuaciones de la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra, la banda de gaitas Buxaina de Taragoña, los grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote y el grupo de danzas Virgen del Carrascal, procedente de la localidad salmantina de Cestedosa de Tormes. Y la verbena será ofrecida por Ritmo Joven y Galilea.