El Concello remite a informes desfavorables para denegar la licencia para reconstruir un muro en Fonte do Graso

El Concello boirense salió al paso de la denuncia de Paz Pereiro y José Antonio de la Torre, que lo acusan de “discriminación” y “abuso de poder” al denegarle la licencia para reconstruir el muro de piedras de una parcela en Fonte do Graso (Abanqueiro). Indica que existen informes desfavorables de los técnicos que indican que, como recoge el PXOM, “ten que retranquear 2,5 metros do eixo da estrada como todo o mundo para ter a licencia”. Pereiro discrepa con ello y dice que ese plan general establece dos tipos de caminos: uno asfaltado y de acceso a viviendas, con dotación de servicios y que en un futuro puede conectar a otras vías, en el que es obligatorio retranquear; y otro el rural de tierra de acceso fincas y que no tiene opción de desarrollarse hacia otro tipo de carretera, en el que no hay que retranquear y sólo requiere que su ancho sea de 2,5 metros. Precisó que el que pasa por detrás de sus propiedades es de este último tipo y tiene más de 3 metros de ancho.





Paz Pereiro y su marido indicaron que tras comprar parcelas anexas a la suya en 2021 tuvieron una reunión con el arquitecto municipal para saber cómo tenían que hacer para solicitar la licencia y seguir sus indicaciones, pero que la víspera de empezar las obras les llegó una notificación del área de Urbanismo que les requiere que retiren las piedras del vallado, pese a que ellos aseguran que está documentado, para lo que aportan las escrituras de compra en las que aparece el muro, un levantamiento topográfico verificado por Catastro, frente al Concello que insiste en que no existe. Los promotores de la obra también sostienen que tienen el permiso de cierre de al Diputación, la autorización de Augas de Galicia para la reconstrucción del muro y el informe favorable del Instituto de Estudos do Territorio.





Respecto a que a las reuniones sólo acudió el alcalde, este dice que eso se debió a que fue con quién se pidió y que con el edil de Urbanismo se pidió hace días. Esta última se fijó para el 23 de noviembre tras solicitarse al vencer el 5 de octubre el plazo de respuesta a sus alegaciones sin que el Concello lo hiciese. Pereiro declaró que el alcalde le dijo en la última reunión delante de su abogado que “non vai rectificar porque veñen as eleccións e ten medo a perder votos e problemas cos veciños”. Ella asume que, aunque el regidor le dijo que es un problema técnico y político, la única salida será acudir a la vía judicial. l