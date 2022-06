El Concello de Ribeira explorará opciones para mejorar y ampliar los aparcamientos en el hospital

El Ayuntamiento de Ribeira explorará las posibles alternativas para tratar de solucionar uno de los principales problemas existentes en el Hospital do Barbanza y que causa bastantes quebraderos de cabeza a sus usuario. Se trata de la necesidad de más plazas de aparcamiento y que se mejores alguna zona perteneciente a la comunidad de montes de Oleiros que se está utilizando para estacionar vehículos. Esta decisión se adoptó a raíz de una iniciativa presentada por el grupo municipal del PSOE en la que solicitaba que el alcalde, Manuel Ruiz, gestione ante la Consellería de Sanidade, y en colaboración con la Xerencia del Hospital do Barbanza, la solicitud para proponer la dotación al complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón de áreas de estacionamiento disuasorio, bien en régimen de alquiler o compraventa de tres parcelas aledañas al recinto sanitario que permitan resolver las carencias.



Del debate y votación de esta propuesta se ausentó la concejala Herminia Pouso, del PBBI, debido a un conflicto de intereses por ser la presidenta de la comunidad de montes de Oleiros. Antes de eso, indicó que había hablado con los propietarios de las tres fincas propuestas por los socialistas, y que uno de ellos le manifestó que estaba preocupado con lo que se pretendía hacer y que lo sacasen. Su compañero de partido Miguel Ángel Vázquez Salgueiro, fue el encargado de intervenir para defender su postura y presentó una enmienda para que el Concello gestione un convenio de colaboración con la comunidad de montes de Oleiros para acondicionar de manera adecuada el espacio de su titularidad situado en uno de los laterales del edificio del hospital y que actualmente se utiliza como aparcamiento.



Debido a la buena disponibilidad y generosidad que siempre han mostrado desde la comunidad de montes, algo que reiteró Pouso Maneiro, el alcalde consideró que esa podría ser la opción más rápida sería la de llegar a un acuerdo con los comuneros para pavimentar ese espacio usado de aparcamiento que tiene superficie de tierra. Ruiz Rivas manifestó que, por su parte, gestionará una vez más con la Administración autonómica que se pueda pavimentar esa zona. La portavoz del PP, Mariola Sampedro, indicó minutos antes que su equipo habló con la Xerencia del Hospital do Barbanza y le dijo que ya trasladó la referida necesidad de aparcamiento a “entes superiores”, y agregó que por parte del Ejecutivo local darán traslado a la Xunta el acuerdo plenario “e recibiremos de bo gusto todas as melloras que nos sexan concedidas pola Administración”. PBBI, BNG y SR no creen que tomar una decisión sobre comprar o alquilar unas parcelas sea ahora lo más adecuado.