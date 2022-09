El Concello de Ribeira refuerza su apuesta por las fiestas patronales con cuatro días de programación

Desde el año 2016, con la salvedad de los dos últimos años a causa de las restricciones por la pandemia derivada de la Covid-19, el Ejecutivo local de Ribeira se está volcando de una manera muy espacial con sus fiestas patronales en honor a Santa Uxía, programando cuatro días de celebraciones con una amplia y variada programación, con conciertos, sesiones de pinchadiscos, verbena, espectáculos infantiles y otros eventos. Las celebraciones de este año, al igual que ya sucedió en el citado 2016, se prolongarán del 9 al 12 de septiembre, que este año fue designado festivo local. La concejala de Cultura, Mariola Sampedro, y el párroco, Alfonso Mera, aprovecharon la presentación de las actividades previstas para animar a los vecinos a implicarse en estas “festas do pobo”.



Además del concierto acústico estelar de la artista Nena Daconte, anunciado por este periódico hace varias semanas y que tendrá lugar a las once de la noche del próximo sábado, 10 de septiembre en el Malecón, al que seguirá a partir de las doce y media de la madrugada en ese mismo escenario la actuación del grupo Broken Peach -en medio de ambos conciertos habrá una sesión pirotécnica-, no faltará la ambientación musical desde la primera jornada con dj’s. El día 10, a partir de las 23.00 horas contará con Planet Disco Móvil y DJ Mateo Abelleira en Bandourrío, a las dos de la madrugada del sábado al domingo actuará el vigués DJ Gaínza en el Malecón, y a las dos y cuarto de la madrugada del domingo al lunes será Javi Machito con Planet Disco Móvil el que amenizará la velada, principalmente, para la gente joven.



. También habrá verbena en la noche del domingo con la orquesta canaria Furia Joven, con un primer pase a las 22.30 y el segundo a la 1.00 horas. Pensando sobre todo en el público familiar tendrá lugar el Festivaliño, con cine, música en directo y teatro, dos espectáculos de magia en la Porta do Sol a cargo de Martin Camiña y Galicia Ilusiona, y tarde de hinchables en la última jornada.



En la noche del viernes se procederá a la inauguración en el centro cultural Lustres Rivas de la exposición “XIII Bienal de Pintura do Eixo Atlántico”, un pasacalles por toda la ciudad con la charanga Bicoia, mientras que a las seis y media de la tarde del sábado tendrá lugar la Segunda Ruada do Traxe Aires de Dorna promovido por la asociación de Amas de Casa, mientras que el domingo habrá un pasacalles a cargos del grupo de gaitas Tahume de Olveira y el concierto de Amores de Barra en sesión vermú en la Praza de España, como complemento a la feria de exaltación de pescados y mariscos “Gastromar”. El día de la patrona, 12 de septiembre, habrá misa solemne a las 12.00 en el atrio de la iglesia parroquial, y a su remate saldrá la procesión acompañada de la Banda de Música de Lousame, que ofrecerá una actuación al rematar, y un concierto de Sabelasnotas (14.00) en el parque García Bayón.