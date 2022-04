Concellos arousanos rechazan el convenio de Portos y afianzan su apoyo a la pesca recreativa

Regidores de los Concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Cambados, A Illa de Arousa, Cariño, Camariñas, Fisterra, Bueu y Moaña se reunieron ayer para analizar la situación de la pesca recreativa en las zonas portuarias y revisar conjuntamente el convenio que Portos de Galicia envió a los concellos afectados en el que se recoge que serán las administraciones locales las que tengan que asumir las tareas de vigilancia y señalización de las zonas en las que estaría permitida la pesca, además, de tener que hacer frente a posibles responsabilidades patrimoniales derivadas del ejercicio de esta actividad.



En este sentido, los alcaldes y alcaldesas presentes, respaldados por los regidores de Sada y Ribadeo, que no pudieron asistir por problemas de agenda, muestran su postura unánime de apoyo al colectivo de la pesca recreativo y su rechazo a dicho convenio que califican como “imposto e innecesario”. Asimismo, censuran la “falta de diálogo” al no tener en cuenta a los concellos afectados para “resolver un problema que creou a propia entidade de Portos de Galicia”, con la Resolución del 26 de junio del 2021 razón por la cual “debe ser este organismo público quen resolva o problema a través do diálogo co sector”.



Señalan también que el convenio es “ilegal” en lo que respecta a las competencias que pretende atribuir a los ayuntamientos, ya que son “impropias” y no cuentan con la capacidad de “cumprir coas obrigas que tratan de impoñer”. En esta línea, coinciden en que tampoco pueden asumir responsabilidades patrimoniales, que incluso pudieran derivar en penales, y que “non lle corresponden aos concellos asumilas”.



De este modo, en el encuentro se acordó dar traslado de esta situación a la ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el objetivo de que tengan conocimiento de la misma y transmitan esta postura al resto de municipios afectados. Además, anuncian que seguirán trabajando juntos en lo relativo a Portos, ya que afirman que “este grupo de Concellos ten vontade de continuidade”.