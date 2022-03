Concellos barbanzanos reactivan su implicación con la acogida de los niños saharauis este verano

Los concellos barbanzanos reactivarán de cara a este verano las acciones de acogida de niños saharauis, que se tuvieron que suspender hace dos años ante la irrupción de la pandemia del coronavirus. Los harán en coordinación y colaboración con la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) y el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Desde esta última ya han empezado a poner en contacto con responsables municipales para recuperar el programa Vacaciones en Paz, así como invitarles a participar hasta el 8 de abril en la caravana humanitaria por el pueblo saharaui, para que realicen una recogida de alimentos no perecederos, ropa y otros materiales, y entregar vehículos en desuso de su parque móvil.



Por el momento, ya hay administraciones locales, como la de Rianxo, que anuncian que van a hacer un llamamiento a posibles familias de acogida temporal de esos chiquillos en julio y agosto, y evitar que tengan que soportar los 50 grados a la sombra que se registran esos meses en los campamento de refugiados situados desde hace más de 41 años en la zona de Tindouf, cerca de la frontera argelina con el Sáhara, y así ofrecerles la oportunidad de tener acceso a una estancia agradable, conocer otras culturas y mejorar en el conocimiento mutuo entre los pueblos gallegos y saharauis. En este sentido, el alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, precisó que se trata de niños que nacieron en el exilio de esos recintos y son hijos de los saharauis que tuvieron que abandonar sus hogares “ante a represión, invasión e ocupación ilegal por parte de Marrocos do territorio do antigo Sáhara español en 1975 e que, privados do máis elemental, sobreviven difícilmente grazas á axuda internacional”



Muiños anunció que el Concello de Rianxo cooperará, como estuvo haciendo habitualmente con Sogaps en la financiación de los viajes de esos niños, junto a la matrícula en programas de verano y deportivos, y a los que el Sergas les compromete asistencia sanitaria. Tanto en el caso rianxeiro, como en el de los otros tres municipios barbanzanos -Ribeira, A Pobra y Boiro- indicaron que las familias que quieran acoger a esos niños saharauis deben dirigirse a sus respectivos concellos para obtener información y documentación necesaria, así como en la web de Sogaps.



La concejala de Servizos Sociais de Ribeira, Ana Barreiro, indicó que desde Sogaps, a través del referido fondo de cooperación y solidaridad, ya se pusieron en contacto con ellos hace una semana para reactivar el programa Vacaciones en Paz y que, aunque en estos momentos están volcados con la acogida de familias y niños ucranianos, también van a hacer un llamamiento para que los vecinos se impliquen con los chiquillos saharauis, como ya lo hicieron hasta antes del coronavirus. La edila pobrense Amparo Cerecedo dijo que en el último viaje de Sogaps a los campamentos de refugiados ya se les informó de su intención de recuperar el programa Vacaciones en Paz y que cuando tengan más información activarán las acciones de acogida a todos los niveles. Y Raúl Treus, concejal boirense, indicó que ellos van a hacer lo mismo y que, aunque detalló que la implicación en años pasados fue mayor con los niños ucranianos.