Un conductor choca contra un coche camuflado de la Guardia Civil en Boiro y huye a la carrera

Un conductor colisionó este sábado contra un vehículo camuflado de la Guardia Civil y contra otro coche y se dio a la fuga a la carrera tras quedar su propio automóvil volcado en plena calle, según confirmaron fuentes conocedoras de los hechos.



El suceso se produjo poco antes de las doce del mediodía en el lugar de Escarabote de Boiro a la altura del número tres. Al parecer, el hombre huído circulaba a una velocidad mayor de la permitida y terminó chocando contra los otros dos vehículos.



Según indicaron desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias del 112 Galicia, no se produjeron heridos en el accidente, con lo que no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios. El responsable de los hechos está siendo buscado por las autoridades y, hastan el momento, no han trascendido datos sobre su paradero.



El accidente provocó que se formara una mancha de aceite en la vía y se movilizó al servicio de Protección Civil boirense para limpiar la zona.



Por otro lado, se registró accidente en el lugar de Cimadevila, también al mediodía, en el que tres vehículos se vieron implicados en un alcance en cadena. Una persona resultó herida leve y fue trasladada al centro de salud para ser examinada.



Además, en A Pobra, a las 18.45 horas, un ciclista sufrió una caída y se quejaba de un dolor en el hombro, por lo que fue trasladado para realizar una radiografía.