Un conductor se fuga al salirse de la vía su furgoneta y tumbar un poste del alumbrado en Palmeira

El conductor de una Ford Transit se dio a la fuga tras sufrir un accidente de tráfico en la zona de entrada al puerto ribeirense de Palmeira. El suceso, que ocurrió en torno a las cuatro de la madrugada de ayer, consistió en una salida de vía por el margen derecho en dirección salida de dicho recinto portuario y posterior colisión contra un poste de hormigón del alumbrado público, que partió por la base y lo tumbó sobre la calzada, ocupando todo el ancho de la misma, por lo que cortó la circulación hasta que fue retirado.



Hasta el lugar del suceso se movilizaron una patrulla de la Policía Local y la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos, ambos de Ribeira. Estos últimos se encargaron, en primer lugar de cortar el suministro eléctrico, pues el poste todavía tenía carga de energía, para posteriormente cortar los alambres que sujetaban esa estructura, para luego proceder a su retirada de la vía, labores en las que utilizaron el cabestrante de uno de sus camiones. Además, como consecuencia de la caída del poste de hormigón, también quedó colgando un arco de iluminación navideña. Al lugar también acudieron operarios de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento del alumbrado público, Ferrovial, que completaron la intervención para tratar de reponer la situación.



Por su parte, los agentes municipales ribeirenses trataron de obtener toda la información necesaria del titular del vehículo implicado, que en la base de datos de la Dirección General de Tráfico figuraba como vecino de Porto do Son, pero del que se encontró una documentación en la que figuraba una dirección en Palmeira. Los policías acudieron a ese domicilio, pero no les contestó ni abrió nadie la puerta. Sobre las siete de la mañana llamaron a un número de teléfono que les facilitaron y en el que les contestó la mujer del dueño de la furgoneta, pero ella les dijo que no sabía nada. Le comunicaron que el vehículo siniestrado fue retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito situado en el lugar de Cruxeiras.