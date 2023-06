Una conocida narcocasa de la Avenida Romero Ortiz, en Ribeira, fue pasto de las llamas

Una conocida narcocasa de la Avenida Romero Ortiz, en pleno casco urbano de Ribeira, fue pasto de las llamas. El suceso se registró pasadas las dos de esta pasada madrugada y fueron varios vecinos de esa zona los que, alertados por el humo y el fuego, contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando desde dicho servicio de coordinación se pusieron los hechos en conocimiento de las Policías Local y Nacional, así como de las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro, así como a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia por si fueran necesarios sus servicios en caso de que hubiera personas afectadas, pero los profesionales de los equipos de extinción comprobaron la magnitud del incendio subidos a la autoescalera

Por el momento se desconoce si hay alguien dentro, pues no pueden entrar en la vivienda mientras están apagando el fuego y se desconoce si la estructura puede ceder. El fuego se extendió por las diferentes plantas del referido edificio, quedando completamente calcinado, y una de las mayores preocupaciones era que el incendio no se propagasen a inmuebles colindantes, cuyos residentes procedieron a desalojarlos y salir a la calle. Al cierre de esta edición, todavía proseguían las labores de extinción y todo apuntaba que se iba a prolongar durante bastante tiempo para que no hubiera riesgos. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

Cabe recordar que esta narcocasa ya fue objeto de suceso de similares características, siendo la última de la que se tuvo conocimiento la ocurrida en las primeras horas de la noche del pasado 12 de abril, pero en ninguna de ellas el incendio tuvo la magnitud de esta ocasión. Ese último incendio se había declarado en torno a las diez menos diez de la noche y fueron varios vecinos de la zona los que vieron salir gran cantidad de humo de esa vivienda que es considerada por las fuerzas y cuerpos de seguridad como un punto negro de venta de droga, no en vano ya desarrollaron algún que otro operativo antidroga en ese edificio que es frecuentado por toxicómanos. Los vecinos de la Avenida Romero Ortiz ya advirtieron entonces del riesgo de que se repitieran ese tipo de sucesos y reclamaban al Ayuntamiento la mayor celeridad posible paea cerrar la compra de ese edificio y desarrollar el proyecto de demolición del para ganar espacio público en ese lugar, pero por el momento se desconoce cualquier información a ese respecto.

Al lugar del suceso ocurrido el pasado 12 de abril acudieron una patrulla de la Policía Local de Ribeira y la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira. Los equipos de extinción pudieron comprobar nada más llegar que la puerta del inmueble estaba abierta y que de su interior salía gran cantidad de humo. Una vez dentro, verificaron que el fuego estaba focalizado en la planta baja, concretamente en la cocina, en donde las llamas alcanzaron el techo de madera, que se vio afectado, así como el suelo del primer piso. Los Bomberos inspeccionaron el resto del edificio, pero no había más focos de fuego, y también comprobaron que no había ninguna persona en su interior. El propietario de la vivienda siguió las labores de extinción y resto de intervenciones desde las inmediaciones de la casa. Una patrulla de agentes municipales procedió al precintado de esa casa para evitar la entrada de gente a la misma debido al mal estado en el que se encontraba, aunque poco después lo rompieron y volvieron a acceder a su interior su propietario y otros individuos.