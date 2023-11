El Consello Escolar Municipal de Boiro detecta falta de formación profesional en principales sectores productivos

Boiro albergó eta mañana una nueva sesión del Consello Escolar Municipal, que estuvo presidida por la concejala de Ensino, Carmen Silva, para evaluar y analizar las demandas y necesidades y detectar y dar solución a los problemas que surjan en el ámbito educativo, y que contó con la asistencia de representantes de los centros educativos, alumnado y otras entidades. Dicho organismo hizo hincapié en la necesidad de que haya formación profesional específica acorde con los principales sectores productivos de O Barbanza. “O sector manifesta que a falta de man de obra cualificada e relevo xeracional no sector do mar é cada vez máis acusada polo que debemos atallala canto antes”, afirmó la edila, como un día antes ya hicieron varios representantes del sector del mar ante la diputada provincial de dicha área, Cristina Capelán.

Desde el Ayuntamiento boirense anunciaron que e volverá a presentar a la Consellería de Educación una propuesta para implementar en el IES Espiñeira la formación en Acuicultura, Hostelería y el grado medio de Informática, para lo que precisó que se cuenta con el apoyo de los sectores productivos y de la comunidad educativa. Desde el Ayuntamiento boirense se indicó que el polígono de bateas de la localidad cuenta con cerca del 35% de las instaladas en la Ría de Arousa y que suponen un total de 660. “É unha formación fundamental non so para Boiro, senón para toda a comarca do Barbanza que vive do mar e precisa de traballadores cualificados”, reconoció Carmen Silva.

En el Consello Escolar Municipal también se realizó la presentación de los miembros que se incorporaron con el nuevo curso y se dieron los primeros pasos para implementar el Camiño Escolar Seguro en los centros educactivos del casco urbano. “Tras unha enquisa realizada vimos que existe interese para levalo a cabo, pero precisamos da implicación e compromiso firme das familias, sen iso non tería sentido”, afirmó la edila. Y añadió que el Consello Escolar Municipal está en condición de ofrecer unas perspectivas de interés general que ayuden a clarificar y resolver aquellas problemáticas detectadas en el ámbito escolar.