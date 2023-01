El contraste en el laboratorio de la prueba positiva de drogas de una conductora detecta otra sustancia a mayores

El contraste en el laboratorio de referencia de una prueba de drogas realizada la semana pasada por la Policía Local de Ribeira a una conductora de A Pobra, N.C.S., en la que inicialmente había dado positivo en cocaína y cannabis (THC), descubrió una nueva sustancia, Benzodiazepina, que inicialmente no fuera detectada por el test indiciario de presencia de estupefacientes en el cuerpo. Cabe recordar que los agentes municipales habían inmovilizado en la Praza do Concello, concretamente en el vial que pasa por detrás de la casa consistorial, el Renault Megane que conducía, tras arrojar resultados positivos en dos drogas en las primeras horas de la madrugada del pasado jueves. Esa prueba fue remitida ahora a un laboratorio que no sólo verificó el referido resultado, sino que elevó de dos a tres las drogas que tenía en su cuerpo. Por ello, ahora se procederá a abrir un expediente sancionador a dicha automovilista por una infracción administrativa con multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir.



Además, la Policía Local de Ribeira interceptó a las siete y media de la tarde del martes en un control en la Rúa de Galicia a una conductora de 34 años, J.M.G.N., que dio resultado positivo en el test indiciario de drogas, concretamente en cocaína y opiáceos. En este caso, el vehículo no fue inmovilizado ya que se hizo cargo del mismo un conductor habilitado al que llamó la denunciada. Se da la circunstancia de que esa automovilistas es reincidente, pues en septiembre del año pasado ya fue denunciada por una causa semejante, al dar positivo en cannabis y opiáceos. En el control realizado este martes, los agentes municipales le dieron el alto al vehículo que conducía esa mujer y en el que iba acompañada de tres individuos que son viejos conocidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, uno de los cuales es el sospechoso del robo en el local de vending de la Avenida Rosalía de Castro. Los resultados de la prueba fueron remitidos al laboratorio de referencia para su contraste, y cuando sean confirmados se abrirá expediente sancionador, que acarreará multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir.