La corporación municipal de A Pobra se pone de acuerdo para pedir a la Xunta que estudie alternativas de uso del muelle

No resulta nada fácil que los integrantes de la corporación municipal de A Pobra se pongan de acuerdo para sacar adelante propuestas que surgen del equipo de gobierno o la oposición. Pero, aunque con visiones algo diferentes, el problema de la reducción de descargas de túnidos en el muelle comercial los unió. Fue a raíz de una moción del BNG, que defendió la edila Rosana Pérez, y que logró el apoyo unánime para que el Ejecutivo local solicite a la Consellería do Mar que establezca contacto con las consignatarias que operan en el puerto pobrense para estudiar las consecuencias de esa delicada situación y las posibles alternativas a la actividad que ahora se está viendo afectada negativamente. Igualmente, también demandará que se lleven a cabo todas las actuaciones de mejora, mantenimiento y limpieza necesarias en las instalaciones portuarias para frenar las condiciones de deterioro en las que se están desarrollando las actividades propias de ese recinto en la actualidad.



También se aprobó por unanimidad el crédito extraordinario por importe de 659.750 euros, con cargo al remanente de tesorería, para hacer frente en el último trimestre de este año a 46 actuaciones que el equipo de gobierno considera “prioritarias”. Entre las intervenciones que suponen un mayor desembolso figuran la reparación de las pasarelas de A Illa y de A Corna (73.400 euros), la comida de los mayores (50.000), inversiones en parques y jardines (50.000), el traslado del depósito de agua del campo de A Alta (45.700), para poder llevar a cabo la construcción del módulo cubierto de atletismo, y realizar el Mercado de Nadal (35.000).



En la modificación de créditos también se contemplan arreglos en el campo de A Alta (31.500), la reparación del centro de acogida de animales (25.000), reparaciones de humedades en el polideportivo municipal de A Tomada (21.000) y la limpieza del río Morto (20.000), entre otras. El pleno también aprobó un suplemento de crédito de 2.000 euros para elevar la subvención nominativa de 8.000 euros que percibía la comisión del Carme do Castelo, después de que se les subió a otras organizaciones similares. El mismo resultado obtuvo la propuesta de destinar los 344.249 euros del Plan Adicional 2/2023 de la Diputación a gasto corriente. Donde no hubo acuerdo fue en la propuesta del alcalde para trasladar a la Xunta el malestar de la corporación por “la falta de respeto” en visitas de conselleiros, y en la moción del PP para reprobar al anterior Gobierno local por no ser capaz de ejecutar con diligencia obras de los POS 2018 y 2019, por lo que tuvo que renunciar a ellas, aunque el actual Ejecutivo dijo que ese dinero no lo pierde A Pobra sino que se le reasignarán en el POS del 2024.