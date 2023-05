Crean un código QR para facilitar la orientación por el Camino de Santiago de O Barbanza

El Ayuntamiento pobrense en colaboración con la asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e do Sar ha dado un nuevo paso en cuanto a la divulgación de esta nueva ruta jacobea. La edila de Turismo, Charo Varela, y el presidente de dicha entidad, Manuel Mariño, dieron a conocer la creación de un código QR con el itinerario del Camino de Santiago en O Barbanza para facilitar la peregrinación. Fuentes municipales indicaron que esta medida permitirá llevar en dispositivos móviles todo el recorrido, diferenciado por etapas, desde Corrubedo a Santiago de Compostela y que, además de los canales municipales, el cartel con ese código estará disponible en as oficinas de turismo de las localidades por las que atraviesa esa ruta y en establecimientos colaboradores.