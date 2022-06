Critican las negativas de la Xunta a elevar el personal del ambulatorio de Rianxo y a que tenga PAC de tarde

Noa Díaz, diputada del PSOE, criticó hoy la “negativa” de la Xunta a incrementar el personal de Atención Primaria en Rianxo y adelantar el horario del PAC a las 15.00 horas ante las “eivas” y la “saturación” del servicio. Así lo declaró después de formular una pregunta oral al Ejecutivo gallego sobre esa cuestión en la Comisión de Sanidade del Parlamento “ante a cal a Xunta eludiu asumir compromiso algún”. La portavoz socialista en dicho órgano le indicó al director xeral de Asistencia Sanitaria que “a atención sanitaria en Rianxo polas tardes é moi deficitaria, pese ao esforzo do persoal facultativo e técnico”. De hecho, advirtió que los usuarios del turno vespertino del centro de saúde “tardan dúas semanas en concertar unha cita co seu médico, mesmo para renovar receitas e non atopan resposta na atención telefónica, véndose obrigadas a acudir de xeito presencial ao centro de saúde”, puntualizó Díaz.





La diputada sostiene que esta situación tiene buena parte de explicación en la “inexistencia do PAC en horario de tarde os días laborables”, y que quienes precisan atención médica urgente “desprázanse igualmente ao centro, de xeito que o persoal facultativo desa quenda ten que atender a doentes citados e tamén aos casos imprevistos, co conseguinte desbordamento na carga de traballo”. Ante esta circunstancia, indicó que los rianxeiros recogieron 4.000 firmas para demandar la creación de un PAC de tarde, “como acontece na práctica totalidade dos centros de Atención Primaria de Galicia”, precisó.





Por otro lado, el PSOE también registró preguntas sobre el Hospital do Barbanza para su respuesta en esa misma comisión, para saber si la Xunta considera que su personal está correctamente dimensionado, cómo valora la carga de trabajo que asumen sus médicos especialistas y si debe gozar de vacaciones. De igual modo, desde el partido del puño y la rosa quieren saber cómo valora el Ejecutivo gallego que un facultativo de un servicio tenga que realizar 15 guardias al mes debido a la falta de personal en el mismo, si cree que ofrece una adecuada calidad asitencial cuando las bajas del personal se cubren de manera precaria e intermitente con personal del Clínico de Santiago, cómo valora que los profesionales de Medicina Interna atiendan algunos días a 20 pacientes cuando la ratio recomendada es de ocho y cómo valora que en los servicios unipersonales nn se cubran las bajas dejando sin atención esa especialidad.