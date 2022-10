Deniegan ayudas a la comunidad de montes de Olveira por no tener al día sus obligaciones tributarias

Una reciente reunión de integrantes de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira, concretamente celebrada a última hora de la tarde del pasado viernes en la casa de cultura, permitió sacar a la luz un asunto que no ha hecho más que poner en duda la gestión de la directiva presidida por Elvira Pereira Ageitos. En ese encuentro de comuneros se dio a conocer que la Consellería de Medio Rural desestimó la subvención solicitada por dicha entidad ribeirense con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), por importe de 2.450 euros para servicio de apoyo técnico para la gestión forestal, debido a que “incumpre obrigas tributarias”, tal y como se recoge en la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia.



Según se indicó en esa reu­nión, esa publicación tuvo lugar 40 días antes de la celebración de la asamblea extraordinaria del pasado mes de abril, sin que se diera cuenta a los comuneros de esa circunstancia. Por ello, manifestaron que resulta preocupante que la comunidad de montes de Olveira no figure entre las entidades similares a las que se le otorgaron ese tipo de ayudas y que aparecen en 520 páginas del anexo I, y si aparece en las siete páginas del anexo II, donde se recogen las ayudas desestimadas y el motivo de esa decisión. Pero, subrayan que aún resulta más preocupante que la razón de ello sea que la entidad que preside Pereira Ageitos no estaría, al menos en ese momento, al corriente con sus obligaciones tributarias, y precisa que aún resulta más grave “que desta situación non se informe a toda a asemblea”.



Por otro lado, indicaron que ayer fueron retiradas parte de las barandillas metálicas del atrio de la iglesia parroquial de Olveira y está proyectado que por un importe de unos 11.000 euros, financiados por la referida comunidad de montes, sean sustituidas por una balaustrada de piedra granítica. A muchos comuneros les llamó poderosamente la atención esta obra, sobre todo al indicar que la presidenta les había comunicado en la asamblea celebrada el pasado 9 de octubre, y que acabó disuelta debido al rechazo respecto al voto a mano alzada, que no se iban a acometer actuaciones con cargo a la entidad.