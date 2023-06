Denuncian el estado intransitable del camino que comunica la aldea de Axeitos con el río Sanchanás

Los vecinos de la aldea de Axeitos, en la parroquia ribeirense de Oleiros, denuncian el estado intransitable en el que ha quedado el camino que comunica ese núcleo de población con el río Sanchanás o Arlés. Señalan que hace bastantes meses le pidieron al Ayuntamiento que mirara de arreglarlo, ya que se trataba de una senda bastante transitada, pues iba gente a caminar, e incluso montada a caballo o en bicicleta, por ese paraje que incluye un paseo fluvial, y señalan que precisaba de una mejora para que pudieran seguir utilizándolo.



Estos residentes en Axeitos indicaron que, después de insistirle varias veces a algún miembro del Ejecutivo local para que se acometiera una actuación para acondicionar ese camino, a principios de este año acudieron operarios de una empresa a arreglarlo. Sin embargo, apuntan que la actuación desarrollada no debió de ser la más adecuada, pues señalan que esa sobre esa senda se extendieron áridos procedentes de un desmonte, pero que no tenían una uniformidad. Añadieron que con la llegada de las primeras lluvias de 2023 el camino se puso peor que antes de que se ejecutase esa intervención. Indican que el pavimento del camino es un auténtico barrizal, además de que está invadido por gran cantidad de maleza y no se produce un desagüe, sino que las aguas superficiales o pluviales se acumulan y forman pozas. “Es un desastre lo que hicieron con este camino, pues antes aún se podía pasar, aunque fuera con dificultad, pero ahora no se puede andar nadie por él de manera segura”, señala uno de los residentes.



Este último apuntó que quien contactó con el ejecutivo local para indicarle que la situación de esa senda había quedado peor que antes, pero afirma que sus palabras “cayeron en el olvido, ya que desde entonces no se ha hecho nada para mejorar su situación”. Otro de los vecinos de Axeitos que denuncia el “lamentable estado do camiño” indica que hasta ahora no había hecho público su malestar “por medo”, pero cree que ha llegado el momento de que se le de una situación a ese problema. Afirma que si no lo hace de manera urgente el actual gobierno en funciones, espera que el que resulte a partir de la investidura de este sábado sea más receptivo a su demanda.