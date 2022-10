Denuncian la “gran inseguridad” de la zona portuaria de Ribeira, al estar indefensos ante delicuentes

Un nuevo suceso en la zona portuaria de Ribeira reavivó la preocupación de sus usuarios, que claman contra la “gran inseguridad” de ese recinto, en el que desde hace años se registran robos y destrozos. En esta ocasión, a varias personas que se encontraban por las inmediaciones de la sede de Portos de Galicia les llamó la atención que estuviera rota el cristal de la ventanilla de la cabina de un tráiler aparcado entre esa sede y la antigua lonja. Al parecer, fue fracturada con un trozo de hormigón atravesado por un hierro, y la puerta entreabierta. Mientras algunos contactaron con la Policía Portuaria y con la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, un particular llamó por teléfono al propietario de la empresa de camiones Transalejandra, que acudió al lugar.



Este afectado contactó con la Policía Nacional y se presentó en la comisaría para presentar denuncia por esos hechos. A última hora de la mañana acudieron al lugar efectivos de las unidades judicial y científica para iniciar las pesquisas, con la recogida de huellas, que se espera que puedan aportar alguna pista. Igualmente, y con la denuncia en la mano, solicitarán las grabaciones de las cámaras de vigilancia por si se puede identificar al autor de los hechos. Sin embargo, algunas fuentes apuntaron que las cámaras de esa zona no funcionan, por lo que, aunque las solicite la Policía Nacional, resultará imposible que haya imágenes de ello.



El afectado por el último suceso, y que ya viene sufriendo otros robos y daños desde hace más de tres años, manifestó que aunque le robaron una pequeña caja de herramientas, lo más preocupante es los días de trabajo que pierde al no poder usar ese camión, que iba a salir hoy hacia Barcelona, hasta sustituir el cristal de la ventanilla, lo que podría demorarse tres días. Él y otros usuarios de la zona portuaria ribeirense indican que esa inseguridad se extiende al resto del municipio, incluyendo el polígono industrial de Xarás, donde indican que tampoco funcionan las cámaras de vigilancia. Señalaron que aparcan allí pues es la única zona que hay para ello, aunque las pocas luces que hay no funcionan, con lo que están indefensos. El afectado por los hechos de ayer precisó que su empresa es pequeña, pero que da trabajo a 35 familias, y que está llevándose los camiones para Boiro, en cuyo polígono de Espiñeira han habilitado una zona para aparcar esos vehículos, “pois en Ribeira non fan nada por nós”, precisó.