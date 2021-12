Denuncian que el Sergas sólo tiene cubierta una de las cuatro plazas de cirujano en el hospital comarcal

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza denunció ayer que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tan sólo está cubriendo una de las cuatro plazas de facultativos especialistas en cirugía general a tiempo completo que están presupuestadas para el hospital comarcal. Desde este colectivo advierten también que otros especialistas acuden de forma aleatoria, “algúns días si e outros non desde o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS)”, precisando que ello no permite que a los pacientes se les den consultas en tiempo y forma, provocando que se atrasen sus intervenciones quirúrgicas.



“Mentres tanto, permítese que dous ciruxáns con contrato no Hospital do Barbanza estean traballando no CHUS”, denuncian desde la referida plataforma. Ante esta situación, a primera hora de la mañana de ayer inició una recogida de firmas acompañado de un escrito para remitírselo a la gerente del área sanitaria Santiago-Barbanza para solicitar la cobertura de las cuatro plazas presupuestadas a tiempo completo en dicho hospital comarcal para que los pacientes reciban la atención adecuada, y que ya cuenta con el apoyo de 331 personas.









Condiciones laborales y retributivas La puerta principal del centro de salud de Ribeira acogió una concentración convocada por CIG-Saúde para reclamar al Sergas que convoque con urgencia una reunión de la mesa sectorial para abordar las condiciones laborales y retributivas de todo el personal que incremente su jornada de trabajo. Desde el sindicato se denunció que la Consellería de Sanidade “obriga forzosamente e chamándoos case dun día para outro” a los profesionales a que aumenten su jornada laboral para hacer frente a la sobrecarga de trabajo y para dar cobertura a las plazas vacantes “que o Sergas non da cuberto”. De igual modo, CIG Saúde se pregunta en que se gasta la Xunta el dinero público y los fondos Covid-19, teniendo en cuenta que la situación en Atención Primaria es “insostible pola falta de médicos e enfermeiros”. l