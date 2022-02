Detenido en Ribeira un hombre por incumplir el alejamiento que tiene respecto de un hijo menor de edad

Una actuación conjunta de efectivos de las Policía Nacional y Local de Ribeira permitió la detención, en la noche del miércoles, de un hombre de unos 53 años acusado de quebrantamiento de condena, por infringir una orden de alejamiento que tiene vigente desde hace algo más de un mes respecto de su hijo. Al parecer, ya no es la primera vez que incumple esa medida cautelar, pues hace un par de semanas ya fue arrestado por ese mismo motivo. Los hechos que derivaron su última detención se registraron en torno a las 23.00 horas cuando su familia avisó a través del 112 de que ese individuo se había acercado a su domicilio en la Avenida da Coruña, en su extremo próximo a la rotonda de as Carolinas, llegando a llamar al timbre.





Al lugar se desplazaron patrullas de agentes municipales y de la comisaría, que se entrevistaron con una familiar del hombre que tiene la orden de alejamiento y les confirmó que era cierto el motivo de la alarma y les describió lo que había sucedido. Como ese individuo ya no se encontraba en ese momento en el lugar, se inició su búsqueda por las inmediaciones, pudiendo ser localizado en la Avenida das Carolinas, a la altura de hostal. Los agentes se entrevistaron con el hombre, que reconoció que acudió al domicilio de sus familiares porque necesitaban comida, pero él no portaba alimento alguno que demostrase esas intenciones, por lo que realmente no se sabe a lo que fue a esa casa. Además, el posteriormente detenido dio muestras de que no comprendía que tiene una orden de alejamiento y que pudiera sufrir algún tipo de trastorno.





Los policías que intervinieron procedieron a la detención de ese hombre y, seguidamente lo trasladaron a las nuevas dependencias de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, situadas en la Avenida das Airós, en la zona de Fontán-O Touro, y en cuyos calabozos pasó la noche. En la mañana de ayer fue puesto a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ribeira, que decretó su puesta en libertad.





Ese hombre había sido detenido el pasado 12 de enero en otra actuación conjunta de las Policía Local y Nacional en un piso de la Rúa Xohana Torres acusado de un delito de violencia doméstica, concretamente por agredir e insultar a su hijo menor de edad que había ido a visitarlo. En aquella ocasión fueron varios vecinos del inmueble los que alertaron de una fuerte discusión y, posteriormente, ello derivó en la intervención policial, su pase a disposición judicial y la imposición de la orden de alejamiento, que ya infringió en dos ocasiones.