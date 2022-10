Detienen en Ribeira a un joven delincuente internacional que se vio implicado en una pelea

Un delincuente internacional de 22 años y con un amplio historial y sobre el que pesaba alguna orden de búsqueda, cuya identidad responde a las iniciales Y.A., fue detenido en la madrugada de este domingo en Ribeira en una actuación conjunta desarrollada por las Policías Local y Nacional. Pasaban varios minutos de las cuatro y media de esa noche cuando las fuerzas de seguridad recibieron un aviso sobre una pelea multitudinaria en la Praza de Compostela y cuando llegaron al lugar dos patrullas de los agentes municipales y una de la comisaría ya no había nada, y una unidad de paisano del Cuerpo Nacional de Policía que pasó instantes antes por allí tampoco observó nada.



Sin embargo, un grupo de muchachos que estaba en esa zona y entre los que se encontraba la persona alertante ofreció una descripción de uno de los implicados en la reyerta, precisando que llevaba una camiseta roja con la inscripción OPC y un bañador. Con esos datos, los policías locales localizaron en ese entorno a un individuo que respondía a los mismos, además de que tenía la cara ensangrentada debido a pequeños cortes y también presentaba marcas de golpes, posiblemente fruto de la reyerta que habría mantenido con tres compatriotas. Lo sacaron de la zona y, cuando lo llevaban hasta donde estaba el coche patrulla, se escapó. Por ello, se inició su búsqueda, pudiendo ser localizado por uno de los agentes, pero lo perdió de vista hasta que lo encontraron poco después escondido entre dos vehículos estacionados y un muro en la zona de O Pombal.



Esa persona no llevaba encima documentación personal y tampoco colaboraba con los policías para identificarlo y, según fuentes policiales, dio muestras de tratarse de alguien peligroso, y llegó a proferir insultos y gestos nada edificantes hacia los agentes, además de mostrar un comportamiento extraño al tirarse al suelo, haciéndose el muerto para tratar de despistar a los policías, pero al instante se levantaba como si no hubiera pasado nada. Por razones de seguridad, le pusieron las esposas y lo llevaron a la comisaría para proceder a su identificación, algo que tuvieron que hacer integrantes de la unidad científica de la Policía Nacional a través de las huellas digitales. Una vez que se logró saber de quien se trataba, se averiguó a través de la base de datos que ese individuo contaba con historial delictivo, y sobre él pesaban órdenes de búsqueda, quebrantamientos de condena y, al parecer, incluso se llegó a fugar en un traslado en Madrid.



Además de por esos antecedentes, se le arrestó por desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad. Luego, el arrestado fue evacuado con custodia policial en una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 con base en Ribeira al Hospital do Barbanza, en donde fue atendido de sus heridas, para seguidamente regresar a los calabozos de la comisaría, en donde permanece hasta que se decida su pase a disposición de la autoridad judicial.