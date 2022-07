Alertan por un nuevo altercado en el edificio okupa de Abesadas, en Ribeira

Las fuerzas de seguridad regresaron a las 22.15 horas de ese viernes al edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio Abesadas, tras recibirse el aviso de una pelea. Al parecer, fue uno de los implicados el que avisó al 112, desde donde se informó a la Policía Nacional -no pudo acudir al no tener patrulla disponible-, la Policía Local y el 061, que movilizó una ambulancia. Los agentes accedieron al interior del inmueble y comprobaron que lo ocurrido se debió a una discusión verbal entre una pareja, sobre todo, el miembro masculino- y el hijo de ella, porque este último le cogió el teléfono móvil a su padrastro y no quería devolvérselo, pero no hubo agresión.