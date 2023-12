El encendido del alumbrado navideño de Boiro da el pistoletazo de salida a un amplio programa de actividades

El Ayuntamiento de Boiro llevó a cabo en la tarde de ayer el encendido del alumbrado de Navidad con la participación de representantes de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog), que se encargaron de realizar la cuenta atrás en la Praza de Galicia y de pulsar el botón de encendido de la iluminación decorativa de estas fechas. Estuvieron acompañados en ese acto por el alcalde, José Ramón Romero, y la edila de Cultura, María Outeiral, junto a numerosos vecinos, a los que Asanog agradeció su implicación en las actividades realizadas durante el año. Agradecimientos también tuvo Outeiral hacia las entidades culturales “que se involucran co Concello para poder facer unha programación de actividades para a época do Nadal e fomentar a dinamización do noso municipio”.

Este encendido del alumbrado navideño sirvió para dar el pistoletazo de salida a la amplia programación qeu se desarrollará durante estas fechas y hasta los primeros días de enero de 2024 con conciertos, espectáculos y actividades pensadas especialmente en los niños y con fines solidarios. “O acendido do alumeado marca o inicio das actividades e das festas do Nadal, unha época de moita ilusión especialmente para os nosos nenos”, afirmó Romero.

Ayer también hubo un espectáculo itinerante de luces de Sarao Animación y las actuaciones de la Escola de Música de Boiro y de Deby Silva y Pablo Vidal que permitieron completar el acto simbólico del encendido de la iluminación decortiva de Navidad. Las próximas actividades serán las Festa de Inverno de Santa Baia, qeu tendrán lugar desde este viernes, día 8 de diciembre, hasta el miércoles 13., mientras que desde este último día y hasta el 15 de diciembre tendrá lugar "O Apalpador e a xanela do maxín nas escolar".