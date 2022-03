El “Encontro de Creadores” reúne en el Museo do Gravado las obras de cien artistas de O Barbanza

Un ciento de artistas de la comarca de O Barbanza exhiben dende este viernes sus creaciones en el Museo do Gravado de Artes en el marco del “Encontro de Creadoras e Creadores do Barbanza”: una iniciativa integrada por la muestra BarbantiaRte VIII (salas 0 y 1) y una manda de piezas para Isaac Díaz Pardo de Xente do Barbanza (sala 2).





La inauguración de las exposiciones y la presentación del catálogo tuvo lugar este viernes en un acto presidido por la concejal de Cultura de Ribeira, María Sampedro, con la presencia del alcalde de Boiro, y que contó tamén con las intervenciones de Pastor Rodríguez, director del museo; y del presidente de la Asociación Cultural Barbantia, Manuel Cartea.





La colaboración entre el Concello de Ribeira, Museo do Gravado de Artes y Barbantia creó la muestra BarbantiaRte con la intención de mostrar a los vecinos barbanzanos la riqueza y el pulo de sus artistas en todas las disciplinas de las artes: pintura, escultura, gravado, esmalte, fotografía, o videocreación. Una panorámica con cerca de cien expositores.





Homenaje a Isaac Díaz Pardo

Asimismo, hay una sala dedicada en homenaje a Isaac Díaz Pardo donde se recogen las obras que distintos artistas de O Barbanza realizaron durante los anos 2020 y 2021 y que nunca se expusieron al público.





En esta sala pueden verse los dibujos del libro “Unha presa de dibuxos” de Isaac Díaz Pardo de Xente do seu rueiro (1956) propiedad del Museo do Gravado así como las distintas obras de artistas como Alfonso Costa, Manuel Ayaso, Xulio Gil, Paola García Paz, Xosé Luís Veiras Manteiga, Paco Casal, Che Tembra, Domingo Regueira o Soledad Penalta.