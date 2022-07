Entregan en la delegación de Mar en Ribeira 5.065 firmas para pedir una Sanidad digna en la comarca

Representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidad Pública do Barbanza entregaron ayer por la mañana en el registro de la Xefatura Territorial de la Consellería do Mar en Ribeira un escrito respaldado con un total de 5.065 firmas para enviar a la Consellería de Sanidade y poder hablar con el titular de dicho departamento, para que tomen medidas y empiecen “a darlle volta a esta xestión que están levando coa Sanidade Pública do Barbanza”. Desde dicho colectivo se denuncia la falta de médicos y se reclama una Atención Primaria digna, con profesionales suficientes, que se cubran las ausencias actuales y se mejore la dotación de personal donde se precisa, y solicita que no se desmantelen los consultorios periféricos como los de Cabo de Cruz, Taragoña y Palmeira. De igual modo, demanda una atención de calidad en el Hospital do Barbanza, en el que se adecuen las plantillas de profesionales a la carga de trabajo y se recuperen los procesos asistenciales eliminados.