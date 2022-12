Entregan en A Pobra las cestas de Navidad con producto local a los ganadores del concurso de embellecimiento de balcones y fachadas

Los hogares ganadores del III Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas en A Pobra recibieron ayer sus premios, consistentes en cestas de Navidad con lotes de productos locales valoradas en 300 euros cada una, y que podrán disfrutar en estas fechas especiales. Las distinciones recayeron en una vivienda de O Inferniño (San Isidro de Posmarcos), una de la Rúa Carlos Montenegro (Santa María A Antiga do Caramiñal), una de Rosamonde (Santa Cruz de Lesón), una de la Rúa Cardenal Patiño (Santiago do Deán) y otra de Bandaseca (Santa María do Xobre). Fueron cerca de una treintena las viviendas participantes en la terceira edición de este certamen impulsado por la Administración local para incrementar el carácter vistoso de las calles en esta época a través de la implicación de los vecinos en la ornamentación exterior de sus casas a la vez que se contribuye a ayudar, a través de las recompensas a los premiados, en la dinamización y puesta en valor del comercio de proximidad. La decoración de todos los domicilios inscritos deberá permanecer hasta el día 6 de enero, inclusive, tal e como se establece en al bases de la convocatoria de este concurso.

Entrega de la cesta de Navidad a la vivienda ganadora del Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas de Santa Marçia do Xobre

Entrega de la cesta de Navidad a la vivienda ganadora del Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas de O Deán

Entrega de la cesta de Navidad a la vivienda ganadora del Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas de Santa Cruz de Lesón