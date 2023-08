Los espectáculos de cuentacuentos y circenses despiertan gran interés del público de Artemar en Ribeira

Artemar vivió ayer su segundo día, en el que despertaron gran interés, además de los productos alimenticios y artículos artesanales del centenar de puestos ambulantes distribuidos por espacios peatonales, los espectáculos programados, como el circense “De aquí ao ceo” y los cuentacuentos “O ratiño mariñeiro”, “O monstro do mar”, “Lalyn, o pirata quere ser bailarín” y otros en la Praza do Concello, así como otros de carácter itinerante, como “Burbullas de mar”, “Mirando ao mar”, “Os buzos andan soltos”, “Un divertido mariñeiro”, “Buscando o norte”, “Un mariñeiro en alta mar” y “O Atlantes”. La lluvia vespertina deslució el evento y la afluencia de público se resintió notablemente. Durante la jornada de hoy se van a repetir con diferentes horarios los espectáculos que ya se pudieron presneciar, así como otros nuevos, y a partir de las diez de la noche tendrá lugar en la Praza de Compostela la actuación de Ethan Matthew, que presentará los temas de su trabajo discográfico "We can't get along".