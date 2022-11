Excluida una de las dos licitadoras der los semáforos de Aguiño al no reunir mínimos requisitos técnicos

La mesa de contratación del Concello de Ribeira acordó excluir de la licitación del contrato de mejora de la movilidad vial mediante el suministro e instalación de semáforos en el principal cruce de Aguiño -salió a licitación por 46.200 euros- a una de las dos empresas que presentaron sus ofertas. El motivo es que su propuesta no reúne los requisitos técnicos mínimos relacionados con el punto 7 del pliego de prescripciones técnicas. Señala que prácticamente no se detalla la metodología de ejecución, propone columnas de acero galvanizado cuando se piden pernos de acero inoxidable, no indica nada sobre el avisador acústico ni del pulsador táctil, ni tampoco cumple lo relativo a las luminarias adicionales led, ni facilita información sobre el regulador electrónico. Por ello, propone clasificar a la única licitadora que sigue en proceso, Montaxes Eléctricas Noroeste SL, con 89,66 puntos, y le requiere documentación justificativa de varias cuestiones.