La familia del herido grave en la pasarela en Ponte Goiáns estudia demandar al Concello por daños

La familia de Juan Manuel S.L., de 60 años, que poco antes del mediodía del miércoles resultó herido de gravedad al caerse desde cierta altura desde la pasarela de madera del río Coroño, en la que se encontraba con su perra mirando hacia el cauce fluvial, tras ceder y desprenderse parte de la barandilla en la que se apoyó, está estudiando interponer una demanda contra el Ayuntamiento de Boiro por daños y perjuicios, y ya ha puesto el asunto en manos de un abogado para que estudie el caso. En este sentido, señaló que el sexagenario presenta una fractura de clavícula y que además tiene rota la segunda vértebra espinal lumbar (L2), que forma junto a otras la columna vertebral que soporta la parte superior del cuerpo. Añadió que lo tienen y lo mantendrán inmovilizado, al menos, durante un par de semanas, aunque temen que su salida del Hospital do Barbanza, en donde desde ayer al mediodía se encuentra ingresado en una habitación, no se producirá antes de un mes.





Esas personas cercanas a la víctima indicaron que Juan Manuel presenta también un traumatismo craneal que tiene muy preocupado al personal sanitario, pues le están haciendo pruebas periódicas para controlar un coágulo que presenta y tratar de evitar que se agrave por si se produce un sangrado. Añadieron que los médicos les dijeron que no saben si se podrá recuperar o no, y estaba previsto que le realizasen un TAC tridimensional, para tratar de ver con mayor precisión y seguridad el alcance de las lesiones que presenta el herido grave.





La hija de la pareja de Juan Manuel, que indicó que él no puede comunicarse mucho con los demás al no tener el audífono que se rompió en la caída, además de que desapareció al igual que sus gafas, acudió ayer por la mañana a la Policía Local de Boiro a solicitar el informe de lo ocurrido, pero le dijeron que deberá regresar otro día por él, y que también habló con el alcalde, al que dijo que le reprochó el abandono del mantenimiento de esa pasarela. También indicó que le comentó que estuvieron “ágiles para mandar a los carpinteros a reparar la pasarela, pero le comentó que la parte inferior de la barandilla que no se desprendió “sigue podrida” y teme que vaya a pasar lo mismo. El Concello señaló que ya revisan continuamente el estado de las pasarelas y que, de hecho, en esa zona ya se habían efectuado reparaciones recientemente.