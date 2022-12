El Festival de Nadal de las Amas de Casa de Ribeira de este viernes será a beneficio de Cáritas Parroquial

El auditorio municipal ribeirense dará cabida este viernes, a partir de las ocho de la tarde, al Festival de Nadal de la Asociación de Amas de Casa de la capital barbanzana y que tendrá un carácter benéfico, pues todo lo que se recaude irá destinado a Cáritas Parroquial de Ribeira. El párroco Alfonso Mera estuvo animando a todos los feligreses a que acudan a este evento y que colaboren pues precisó que es para una buen causa, como ayudar a los vecinos más vulnerables y que precisan ayuda.



Esta actividad contará con actuaciones de pandereta, canto y baile tradicional gallego a cargo de As Ferreñas, As Sivalveiras de Corrubedo, As Garridiñas de Castiñeiras y As Cantareiras. La apertura de puertas será un cuarto de hora antes del inicio del festival, cuya entrada será gratuita hasta completar el patio de butacas, pero se podrá colaborar con la compra de rifas, que ya se empezaron a vender por las calles de la ciudad, para participar en el sorteo de obsequios donados por casas comerciales y empresas de la zona.



Además, Mera aprovechó para informar que al día siguiente, 17 de diciembre, las 20.00 horas, tendrá lugar en la iglesia de Santa Uxía la celebración de la luz de la paz de Belén para iluminar las casas y parroquias, y en el que, a su conclusión, los niños que asisten a la catequesis, junto con sus padres, catequistas y sacerdotes, saldrán al atrio con velas encendidas para cantar villancicos, dando comienzo al tiempo de Navidad.