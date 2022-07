El festival Titiriberia llevará del 24 al 31 de este mes a Rianxo a una treintena de compañías artísticas

El festival de títeres tradicional Titiribeira. Olladas sobre os cristovos, organizado por la asociación Morreu o Demo, recalará entre los días 24 y 31 de este mes en Rianxo con su séptima edición, en la que su programación contempla una treintena de formaciones artísticas. Además, recupera su dimensión internacional al contar en su cartel con artistas italianas y portuguesas. Así lo desveló este mediodía Larratiz Urruzola, coordinadora de este evento, en un acto en el que estuvo acompañada del alcalde rianxeiro, Adolfo Muíños; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, y el diputado de Patrimonio de la Diputación de A Coruña, Xosé Lois Penas, entidades que colaboran en esta celebración.





Urruzola subrayó que el festival de este año es “o Titiriberia da consolidación en Rianxo e o da ampliación do seu programa ao estender a actividade ao longo dunha semana”. Agregó que la presente edición significa “crecemento e expansión” y que también es la de la recuperación de la normalidad tras dos años de pandemia, y que el festival profundizará en sus metas habituales: “recuperar o xénero dos títeres, captar novos públicos, fomentar espectáculos de rúa, descentralizar a cultura e visibilizar o traballo das mulleres nas artes escénicas e nos equipos de traballo”.

Destacó que la descentralización do programa de Titiriberia es uno de sus trazos principales desde su puesta en marcha en Rianxo, procurando llevar los espectáculos a distintos escenarios de la localidad para tratar de garantizar un encuentro directo y próximo con vecinos y visitantes que pasan el verano en Rianxo. De este modo, las parroquias de Asados, O Araño, Taragoña, Isorna y Leiro contarán con diversas funciones, e igual sucederá con las playas de A Torre y de Tanxil. En la línea de entrar en contacto directo con los espectadores para captar nuevos públicos, Titiriberia integrará talleres de su programa en las actividades de los campamentos municipales de conciliación de Rianxo.





“Así, desenvolveranse entre os días 26 e o 29 de xullo obradoiros para a cativada que mesturan a construción de bonecos coa súa manipulación”, dijo Urruzola. Los pasacalles también serán otro canal que explorará Titiriberia para encontrarse con los públicos. Bajo el título de “A festa dos títeres”, la agrupación folclórica local Vai de Roda y Viravolta Títeres partirán a las doce y media del domingo 24 desde el auditorio de Rianxo para recorrer las calles en la que será la jornada inaugural del programa.





De Barriga Verde a Dom Roberto

Un total de 30 compañías, formaciones y artistas acudirán a Rianxo para mostrar sus espectáculos, participar en las conferencias, impartir los talleres, difundir el género de los títeres de cachaporra y revisitar algunos de los personajes más destacados de la tradición europea como el Dom Roberto portugués, el Pulcinella italiano y, por supuesto, el gallego Barriga Verde. En el caso luso, será la compañía Teatro y Marionetas de Mandrágora, mientras que Irene Vecchia presentará la visión renovada del personaje transalpino a través de dos espectáculos y de un taller de títeres destinados a los profesionales.





Una veintena de compañías y artistas ofrecerán a lo largo de toda la semana una amplia muestra da producción gallega dentro del género de las marionetas. Formaciones como A Xanela do Maxín, Fantoches Baj, Diáspora Teatro, Seisdedos Marionetas, Trécola Produccións u Os Monicreques de Kukas ofrecerán sus obras. Además, Titiriberia volverá a producir su propio espectáculo anual: “As Varietés de Barriga Verde”, conducido por la actriz Antía Costas. Este montaje tendrá lugar el viernes 20 a partir de las diez y media de la noche en el auditorio rianxeiro e incluirá actuaciones de artistas como la propia Larratiz Urruzola, Pajarito, Santi Prego, Jorge de Arcos, Irene Vecchia, Títeres Cascanueces y el grupo det teatro Airiños con el acompañamiento musical del Cuarteto da Escola de Música de Rianxo.





Desde Andalucía llegará el grupo Trastero 203, que representará en el auditorio su espectáculo “Eva” el miércoles 27, mientras que Títeres desde Abajo, cuyos integrantes son de Andalucía y Cataluña, representarán el jueves 28 “Paral.lel 55” en el mismo recinto cultural. Las funciones que se celebren en el auditorio municipal serán las únicas de pago y las entradas costarán 5 euros.





El programa se completa con conferencias como la que impartirá José Luis Pico Orjais bajo el título “A viaxe de Toribio: De Mañón a Rianxo?”, mesas redondas como la que analizará las cuatro décadas de los títeres profesionales en Galicia, exposiciones en los escaparates de Rianxo o la charla que ofrecerá por vía telemática la investigadora mexicana Elvia Mante con el título “O que non se nomea non existe. As mulleres na arte dos títeres”.