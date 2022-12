Fiscalía eleva la petición de cárcel para la acusada del choque mortal en Palmeira a cinco años y medio

La Fiscalía elevó su petición inicial de condena de cuatro años de cárcel hasta cinco años y medio para la ribeirense María del Pilar Fernández Patiño, que está siendo juzgada en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, por el sistema de jurado popular, como causante del accidente de tráfico registrado el 4 de mayo de 2019 en la AC-305 en Palmeira, en el que fallecieron los jóvenes Sara Lampón Buceta y Abraham Muñiz Santos. El representante del Ministerio Público, que retiró su petición de multa de 4.320 euros, consideró que durante la vista oral quedó probado que existió una “imprudencia de notoria gravedad” para que se pueda estar ante la aplicación de una condena de entre cuatro y seis años de privación de libertad.



El fiscal defendió su postura en la tasa de alcohol en sangre de 1,37, la velocidad excesiva entre 129 y 130 kilómetros por hora, la invasión del carril contrario, la invasión del carril contrario y los antecedentes en ese tipo de conducción, entre otras cuestiones que afloraron durante el juicio. También se detuvo en analizar la prueba presentada en forma de las fotografías tomadas por el guardia civil del destacamento de Tráfico de Santiago que instruyó el atestado y que se exhibieron al jurado, en las que precisó que en la escena del accidente mortal no se está ante una curva cerrada si se toma a una velocidad adecuada. Ese instructor, que indicó que Pilar Fernández tenía el carnet de conducir caducado, consideró que no era probable que se hubiera producido un deslumbramiento, pues no encontró huellas que evidenciasen un frenazo del BMW. Por todo ello, apuntó como causas del siniestro la velocidad, la tasa de alcohol o una distracción.



La acusada hizo uso del último turno de palabra para volver a pedir perdón a la familia de la víctima, e indicar que todo lo que dijo en su declaración en el juicio era verdad. Añadió que no era una asesina, aunque se arrepiente de lo que hizo y, en la misma línea del primer día, que ojalá se hubiese matado ella. E incidió en que, pese a que no justifica lo que hizo, si bebía era porque tenía “un maltratador psicológico con mucho dinero”. Por último, en la jornada de ayer se le entregó el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retiró a deliberar, pero por el momento todavía no se han pronunciado.