El Gobierno destaca una inversión de 2 millones para la mejora de servicios en Rianxo

Mejorar los servicios básicos a la ciudadanía de Rianxo. Ésta es uno de los principales objetivos de la colaboración entre el Gobierno de España y el Concello rianxeiro. Por ello, y para analizar la inversión cercana a los 2 millones de euros hecha por el Estado, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió con el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, y con el concejal de Obras, Alberto Angueira.

Proyectos desarrollados para avanzar en materia de transición ecolóxica y digital, así como la promoción turística de la localidad son ejemplo, en palabras de Blanco, del “compromiso municipalista do Goberno de España’’. Abordaron, por tanto, el impacto del Plan de Recuperación en el ayuntamiento, que posibilitó modernizar y renovar la biblioteca del Pazo do Martelo, la extensión de banda ancha a la totalidad del término municipal o la realización de campañas para la promoción turística. Y proyectando ya hacia el futuro, estudiaron la posibilidad de cooperar en nuevas iniciativas del Ayuntamiento.

Así, el delegado subrayó la importancia de que dichos fondos lleguen a todos los municipios, incluyendo a los más pequeños, para la rehabilitación de su patrimonio, la mejora de servicios básicos o la potenciación turística. “Trátase de garantir ás persoas que viven nos concellos costeiros e rurais un futuro no que conten coas mesmas oportunidades para toda a súa veciñanza’’, indicó.

Durante el encuentro de trabajo, también se dió traslado a los representantes del ejecutivo local del compromiso del Gobierno con Rianxo como, por ejemplo, en los homenajes en este 2025 a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento.

Pazo do Martelo

La ayuda estatal de mayor envergadura corresponde a la rehabilitación del Pazo de Martelo, cuya ejecución concluyó a finales del pasado año y en el que el Gobierno invirtió 978.710 euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto supuso mejoras en la eficiencia energética y la accesibilidad de este inmueble que, además, cuenta con la protección de ser un Bien de Interés Cultural (BIC).