El Gobierno de A Pobra saca adelante el presupuesto entre reproches del PP de haberlo prorrogado desde 2018

El Ejecutivo local pobrense, integrado por ocho concejales de Nós, BNG y PSOE, logró sacar adelante con sus votos favorables el presupuesto municipal, de 11,5 millones de euros, que calificó de “histórico”, para el actual ejercicio económico en el pleno celebrado en la noche del martes. Lo logró pese al rechazo de los 5 ediles del grupo municipal del PP, que le reprochó el retraso con el que presentó este “importante documento”, precisando que lo que deberían estar debatiendo era el presupuesto de 2023. El portavoz de los populares, Manuel Durán, le criticó al equipo de gobierno en mayoría que estuvo con presupuestos prorrogados desde 2018, y que no creía que hubiera otro en Galicia que hiciera algo semejante. El alcalde, Xosé Lois Piñeiro, le replicó, tras una consulta, que pudo encontrar uno, especificando que el Concello de Pontedeume, gobernado por el PP, lleva 7 años en esa situación.





Duran, que dejó entrever que el Gobierno local no quiso llevar antes el presupuesto que permitiría una transparencia y control, manifestó que al aprobarse ahora ese documento no podrá tener vigencia hasta finales de octubre y que no habrá tiempo material para ejecutarlo. Y le espetó que este presupuesto está “inflado”, pues se incluyen obras previstas desde 2018, e incluso de 2015, que se aprobaron en pleno hasta tres veces, pero que no se hicieron, y que el coste de las mismas se verá notablemente incrementado respecto al previsto en el proyecto inicialmente redactado.