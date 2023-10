El gobierno de Ribeira aprobará hoy en Pleno un presupuesto de 36 millones con más servicios públicos

El gobierno tripartito de Ribeira presentó ayer el presupuesto para el presente ejercicio que se aprobará en el Pleno extraordinario que se celebra hoy. El alcalde, Luís Pérez, la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso y el segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, explicaron en detalle el documento económico que aseguran, “difire do anterior orzamento presentado polo PP, e ascende a 36.358.220 euros fronte aos 32.121.000 euros que presentara o anterior goberno”.



Así pues, la partida para conservación de infraestruturas aumenta en 40.000 euros, la de deportes en 30.000 euros y el saneamento en 201.000 euros. La dotación para alumbrado público también se incrementa en 31.000 euros, medio ambiente en 7000 euros; axuda ao fogar 27.000 euros y la partida de festejos cuenta con 40.000 euros más.



En el documento presentado por el equipo de gobierno también se incrementa la cuantía dedicada a la seguridad -agentes de policía y protección civil- y las dedicaciones a subvenciones deportivas, a la promoción económica en el municipio y a la atracción del turismo.



“É necesario levar a aprobación este orzamento coa finalidade de dar cobertura ás necesidades básicas que demanda a veciñanza do municipio” afirmó Herminia Pouso, quien también explicó la necesidad de continuar con la tramitación y licitación de los proyectos de obra para los que el Concello ya tiene subvenciones concedidas.

Endeudamiento



Los presupuestos contemplan una nueva operación de endeudamiento para hacer frente a la inversión de las obras concedidas a través de Fondos Europeos “que poñen ao Concello na tesitura de renunciar a eles ou acudir a maior endebedamento. Gustaríanos avanzar máis rápido en cuestións prioritarias como mantemento ou limpezas pero temos que facerlle fronte a débedas e gastos non aboados e comprometidos en anos anteriores” explicó la concejala.



Por su parte, Francisco Suárez-Puerta destacó que “a area social aumenta nun 25 %, a partida adicada ao CIM increméntase nun 87 %, educación un 9 %, a prevención de incendios nun 10% e o mantemento de xardíns nun 22 %”. Asimismo explicó que con la aprobación del presupuesto se podrá llevar a cabo a actualización salarial de los trabajadores del Concello y se crearán dos plazas para agentes para refuerzo de la policía local, dos del grupo de emergencias, dos en la brigada de mantenimiento y uno en el conservatorio.



En este sentido, el alcalde, Luís Pérez Barral destacó la “anomalía” de presentar las cuentas “practicamente co ano vencido, xa que hai moitas partidas orzamentarias que xa están co gasto efectuado ou efectivizar acordos plenarios, como o estudo da circunvalación ou a mellora do mantemento”.

Desbloquear proyectos



El regidor explicó que la aprobación de estas cuentas “é necesaria para desbloquear proxectos paralizados que tiña o Partido Popular e que son fundamentais para a calidade de vida de tódolos ribeirenses”. En este sentido destacó la estación de autobuses, el parque infantil de Palmeira y partida de saneamiento, que aumenta en más de 200.000 euros; “porque son servizos fundamentais que debemos prestar á veciñanza”.



El alcalde explicó que el aumento de la deuda pública es “herdanza do anterior goberno ao establecer grandes proxectos” y aludió a “gastos que tiñan comprometidos e que non estaban recollidos en ningún documento económico”.



El regidor reafirmó la intención de la nueva corporación de atender a los mantenimientos, limpiezas y dotación de servicios básicos a la población que mejoren la calidad de vida de todo el vecindario.



Por último y en aras a una mayor transparencia, las cuentas se podrán ver en la web del ayuntamiento una vez sean aprobadas por el Pleno de la Corporación.