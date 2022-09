Herida una conductora septuagenaria en una salida de vía con vuelco de un vehículo en Comoxo, en Boiro

La conductora de un Citroën C3, cuya identidad responde a las iniciales M.N.M.S., de 71 años, resultó herida, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las doce menos cuarto de la mañana de ayer en la carretera de titularidad provincial DP-1105, entre Boiro y Noia, a la altura del lugar de Comoxo, cerca del cruce con la pista que lleva hacia Bellles. Por razones que se desconocen, su vehículo se salió de la calzada por el margen derecho y acabó volcado en la cuneta, aunque la conductora no quedó atrapada, por lo que no precisó ser excarcelada. Al lugar del suceso acudieron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, el servicio municipal de emergencias, una patrulla de la Guardia Civil de Boiro y sus compañeros del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, en la que se procedió a la evacución de la víctima al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. El automóvil siniestrado fue retirado por una grúa en torno a las tres y media de la tarde, aunque en ningún momento interrumpió la circulación rodada, ya que quedó fuera de la carretera, aunque durante la intervención de los equipos de emergencias fue necesario que se regulase el paso de los vehículos para garantizar la seguridad de esos medios.