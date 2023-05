Ferida de gravidade unha ciclista ao caerse tras pasar coa súa bicicleta sobre un bache en Teira, en Ribeira

Unha muller, que é natural do País Vasco e que está a pasar unas días en Boiro, resultou ferida de gravidade ao caerse da bicicleta sobre a que ía montada e coa que circulaba pola estrada AC-303 en dirección cara Corrubedo, á altura do punto quilométrico 5,440, ao seu paso polo lugar de Teira. O accidente registrouse pouco antes da unha desta tarde cando esa ciclista transitaba por ese vial e nada máis acceder ao treito que é de competencia municipal, despois de que a Xunta de Galicia acordou a súa transferencia ao Concello de Ribeira, pasou cunha das súas rodas por encima dun bache, no que o asfalto esta afundido, desestabilizouse e foi caer e batiu co seu corpo contra o pavimento, mentres que o seu acompañante foi quen de esquivar ese bache.

Un particular contactou co Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar o que sucedera, pero segundo a sú versión pensabaa que a ciclista caera empurrada polo vento, pero non se percatara da existencia do bache causante do sinistro. Segundo unha primeira diagnose, a vítima puido sufrir a fractura da clavícula, que lle estaba cusando moita dor, ademáis de presentar feridas na cabeza, polaa que sangraba.

Ata o lugar do accidente, noqeu se detiveron algúns conductores paa axudar e ata onde incluso se achegou algún veciño coas mesmas intencións, movilizouse unha patrulla da ôlicía Local de Ribeira, que se encarga de instruir o atestado, así como una ambulancia de Soporte Vitl Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base na capital barbanzana, cuxo persoal técnico encargouse de prestar unha primeira asistencia á muller ferida e tamén inmovilizouna cun collarín e unha padiola de palas e logo foi introducida no vehículo asistencial, no que se procedeu a súa evacuación á área de Urxencias do Hospital do Barbanza.