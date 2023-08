Herida una mujer de una mediana edad al sufrir una caída en la fervenza de Cadarnoxo, en Boiro

Una mujer de aproximadamente 53 años resultó herida en torno a las once y media de esta mañana como consecuencia de la caída que sufrió cuando participaba en una ruta junto a otra gente en la zona de la fervenza de Cadarnoxo y que le provocó una torcedura de un tobillo. Fue una de las personas que la acompañaba la que dio la voz de alarma al contactar con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria y la intervención de medios de rescate..

Fue entonces cuando desde dicho centro de coordinación se pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de O Saltiño que, después de la inmovilización de la herida, fue el que decidió que la víctima fuera trasladada en el referido vehículo asistencial hasta el Área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que se le realicen pruebas que determinen el alcance de las lesiones y que reciba la asistencia y tratamiento que precise para su curación.

Al lugar del suceso también se movilizaron efectivos del servicio municipal de Protección Civil y de la Guardia Civil. Igualmente, desde el 112 también se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que no llegó a desplazarse debido a que su intervención no era necesaria, debido a que la persona estaba liberada y la accesibilidad al lugar ven el que se registraron los hechos no presentaba dificultad alguna.