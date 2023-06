Herida una persona en un atropello en la Avenida da Constitución de Boiro, junto la rotonda del ancla

Una persona resultó herida en un accidente de tráfico registrado poco antes de las once de esta mañana en la Avenida da Constitución, en pleno casco urbano de Boiro. Fue un particular el que en torno a las 10.54 horas alertó de que se había registrado un atropello en el referido vial de la villa boirense, a la altura de la rotonda del ancla. Hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB)de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, siendo atendida por su personal técnico sanitario la víctima que, al parecer, estaba herida en una pierna. Desde la central del 061 se contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se informó del suceso a la Policía Local, que se encarga de instruir el atestado, y al servicio municipal de Protección Civil. También se comunicó lo ocurrido a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, pero no fue necesaria su intervención. La persona herida recibió una primera asistencia en el lugar del atropello por parte de los profesionales del 061, que procedieron a su inmovilización y posterior traslado en el vehículo asistencial hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para realizarles pruebas con las que determinar el alcance de sus lesiones.