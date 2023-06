Herida una persona en una colisión múltiple en la AC-305, a la altura de Lampón

Una persona resultó herida a consecuencia de una colisión múltiple registrada en la carretera de titularidad autonómica AC-305, a la altura del kilómetro 22, a su paso por la parroquia boirense de Santiago de Lampón. Fue en torno a las cinco menos cinco minutos de esta tarde cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió una llamada de la Policía Local de Boiro para informar de una colisión entre tres vehículos, que sufrieron daños de diversa consideración.

Desde el citado servicio de coordinación de las emergencias se dio traslado del mismo a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, cuya intervención no fue necesaria, y también a la Policía Local, al servicio municipal de Protección Civil, a la Guardia Civil de Tráfico, que instruye las diligencias sobre lo ocurrido. Igualmente, acudió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico atendió in situ al herido, lo inmovilizó y lo trasladó en el referido vehículo asistencial al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que sea atendido de las lesiones que presenta.