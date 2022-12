Herido un joven en un accidente de tráfico en la carretera de Outeiro al cruce de O Vilar, en Ribeira

Un hombre de 32 años que iba en el asiento del copiloto de un Citroën Xsara resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado poco antes de las doce y cuarto de la pasada madrugada en la carretera que comunica el lugar de Outeiro, en la parroquia de Artes, y la rotonda del cruce de O Vilar, en Carreira, en las inmediaciones de la cantera. El siniestro se produjo debido a una salida de vía por el margen derecho del referido vehículo que iba conducido por una mujer de 59 años, que resultó ilesa, y el coche impactó lateralmente contra un talud, quedando detenido entre la cuneta, el arcén y parte de la calzada.

Fue un familiar de los ocupantes implicados en el suceso quien contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, y desde dicho servicio de coordinación se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde donde se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyos técnicos e encargaron de inmovilizar al herido, que se quejaba de dolores en las cervicales y en el cuello, y fue evacuado al Hospital do Barbanza. El vehículo fue retirado del lugar dle accidente por Gúas Galicia.

Además, desde el 112 se informó de lo ocurrido a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que ya no se llegó a desplazar ya que sus servicios no eran necesarios, así como a la Policía Local ribeirense y a la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compsotela, que se encarga de instruir el atestado. Según pudo saber este periódico, la conductora del Citroën Xsara manifestó que cuando iba circulando por el citado vial se cruzó en un tramo en curva con otro vehículo que iba a gran velocidad, del que no pudo precisar ni la marca ni el modelo, que ella se quiso apartar para evitar chcocar con él y que se acabó saliendo de la calzada por su margen derecho.