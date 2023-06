Herido un joven motorista en un accidente de tráfico en la AC-550, en Ribeira

Un motorista de 30 años, vecino del lugar de Carballosa, en el municipio de Porto do Son, resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a las cinco menos diez de esta tarde en el kilómetro 102,800 de la carretera de titularidad autonómica AC-550 (Cee-Ribeira), a su paso por la parroquia ribeirense de Oleiros. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido, y desde dicho servicio de dio traslado del siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó al lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyos técnicos sanitarios procedieron a inmovilizar a la víctima, que estaba consciente y orientada, e introcirla en un colchón de vacío, para seguidamente subirla a una camilla en la que fue introducida en el vehículo asistencial para su posterior traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. Para esas labores contaron con la colaboración de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal(GAEM). Igualmente, hasta el lugar se movilizó una patrulla de la Policía Local de Ribeira, que estuvo regulando el tráfico rodado mientras se prolongó la intervención de los servicios de emergencias y sanitarios, y también recogieron datos para elaborar un informe de dicha intervención.