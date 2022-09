Un hombre resulta herido tras caer por unas escaleras al ser empujado por otro en Ribeira

Un hombre de 53 años, cuya identidad responde a las iniciales J.M.B.P., resultó herido en la cabeza, piernas y brazos tras precipitarse por un tramo de escaleras del edificio okupa del céntrico barrio residencial de Abesadas, en el casco urbano de Ribeira, cuando se encontraba en la tercera planta, en donde se ubica el piso que habita. El suceso se registró en torno a las cinco y media de la tarde y fueron varios particulares los que avisaron a las fuerzas de seguridad y al 112 de que una mujer que se había asomado a una ventana de la tercera planta de dicho inmueble y estaba gritando, a la que resultaba complicado entenderle lo que decía. Pero también hubo quien informó a esos servicios de que había una persona herida, lo que hace suponer que fue alguien que estaba dentro de dicha edificación y lo vio.



Al lugar se movilizaron una patrulla de la Policía Local y otra de la comisaría, así como una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias-061 Galicia con base en la capital barbanzana, en la que se procedió a evacuar a la víctima al centro de salud, en donde los facultativos que lo atendieron decidieron derivar al paciente al Hospital do Barbanza para realizarle pruebas que determinasen el alcance de sus lesiones, aunque inicialmente aparentaban ser de carácter leve. La mujer que salió a gritar por la ventana, y que es pareja de la víctima, le indicó a los policías desplazados al lugar que otro individuo, que fue identificado como R.L.B., de 57 años -fue detenido el pasado 20 de agosto por una agresión con arma blanca a otro inquilino del edificio okupa, atrincherándose en una habitación de una vivienda- fue quien supuestamente le empujó cuando se encontraba de espaldas hacia él. Aunque se desconoce la causa de lo sucedido, al parecer ambos varones, que viven en la misma playa del inmueble, no se llevan bien, algo que supuestamente se debe a la relación que mantiene actualmente J.M.B.P. con la que fue su pareja. No se procedió a detención alguna, pero el herido quedó en presentar denuncia.