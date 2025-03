La hostelería de Ribeira se llenará de conciertos en vivo en Semana Santa con las ‘Rúas Musicais’

La Semana Santa se dinamizará musicalmente en Ribeira con la programación que lanza la Concejalía de Turismo. La nueva edición de ‘Rúas Musicais’ llenará de sonido los establecimientos hosteleros del municipio, incrementando así la oferta cultural y de ocio, además de ofrecer un apoyo económico de hasta 500 euros por concierto a los locales que opten por participar.

Dicha iniciativa está dirigida a los locaes que deseen organizar conciertos durante el sábado, 19 de abril, en sesión vermú, vespertina o nocturna (hasta las 00.00 horas como máximo).

Se atenderán hasta un máximo de seis solicitudes de colaboración y, de superarse esa cifra, se aplicará un sistema de criterios de prioridad o sorteo para determinar los beneficiarios.

El concejal de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, declaró que ‘‘despois de reunirnos co párroco de Ribeira, acordamos que o día idóneo para realizar esta actividade debía ser o sábado, xa que non podía realizarse noutra data debido ao significado de cada unha das outras datas da Semana Santa’’. Asimismo, destacó que ‘‘esperamos que esta actividade manteña o éxito das xornadas realizadas durante o Nadal e que, desta forma, Ribeira se encha de vida, fomentando a dinamización da nosa hostalería e do comercio local’’.

Criterios de prioridad

Tendrán preferencia los nuevos participantes en el programa 'Rúas Musicais', a los que se unan para organizar eventos y a los que contraten a bandas y artistas del municipio.

Las incripciones se formalizarán antes de las 10.00 horas del 3 de abril mediante el correo turismo@ribeira.gal con nombre del negocio, titular, hora y artistas.