La hostelería de Ribeira vuelve a ser en los últimos días el objetivo de los amigos de lo ajeno

Dos locales hosteleros del casco urbano de Ribeira recibieron en el transcurso de los últimos siete días la visita de los ladrones. Una de las víctimas fue el bar A Terraza do Mercado, al que accedieron en la madrugada del pasado sábado por una ventana que comunica con la escalera de emergencias, y se llevaron 200 euros del bote de los camareros. Admás, los amigos de lo ajeno abrieron la billetera de la máquina de tabaco, pero estaba vacía, por loque no pudieron llevarse nada. En esa ocasión saltó la alarma, pero cuando llegaron al lugar las fuerzas de seguridad ya no había rastro de los cacos. Eso si, unos ladrones volvieron la madrugada del pasado lunes, pero huyeron al saltar la alarma. Tras ese suceso, se adoptaron medidas para que no se pueda acceder a las referidas escaleras de emergencias desde el exterior del inmueble que alberga la plaza de abastos, la escuela municipal de hostelería y otras dependencias





Por otro lado, en el bar 14, situado en la Rúa Peirao, los ladrones entraron en la madrugada del jueves, al parecer por la parte posterior, y se llevaron unos 500 euros en bebidas alcohólicas, que posteriormente se estuvieron ofreciendo a hosteleros de la zona. Además, según ha trascendido, entre los objetos sustraídos figuraron un televisor, un equipo de música y un ordenador. Al parecer fue un particular -es cliente de dicho local- el que en torno a las seis de la madrugada de la referida jornada vio salir a alguien encapuchado de dicho establecimiento, por lo que avisó a su propierario, que se personó en el lugar. Se sospecha que los amigos de lo ajeno accedieron al interior del negocio hostelero por la parte trasera tras llegar a la misam por un callejón. Este robo y los otros dos de los que fue víctima A Terraza do Mercado han desatado una gran preocupación entre el sector, desde el que se demanda qeu se refuerce la vigilancia en la ciudad.