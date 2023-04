Impulsan “Mar de Amicos” para fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad

El salón de actos de la lonja de Ribeira albergó ayer la presentación del proyecto abierto y colaborativo “Mar de Amicos”, que impulsan conjuntamente dicha asociación y Fundamar (Fundación para la Pesca y el Marisqueo) para fomentar el turismo accesible y favorecer la empleabilidad de personas con discapacidad, y que cuenta con apoyo de la red gallega Eusumo de impulso a la economía social. Todos los actores participantes en esta iniciativa están vinculados, de forma directa o indirecta, al patrimonio marítimo-pesquero de O Barbanza y su entorno. El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, felicitó a todos los que hacen posible esta acción, al enlazar todo lo que desde Barbanza-Arousa y el Concello intentan llevar a cabo desde hace mucho tiempo, “e que sen dúbida vai ser unha axuda inestimable que vai contribuír a que, por fin, poidamos ter ese gran reclamo turístico que é o noso mar, e todo o que significa en relación co turismo accesible”, precisó el mandatario local.

Covadonga Toca, secretaría xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta de Galicia, destacó la doble vertiente de esta iniciativa ya que, por un lado, desarrolla un programa de turismo accesible e inclusivo en el ámbito del patrimonio marítimo-pesquero a través de las entidades de economía social y, por otro, favorece la empleabilidad de persoas con discapacidad. “Este programa é unha mostra máis da aposta que o Executovo galego realiza a través da red Eusumo, que traballa no impulso da economía social, para alumar entidades novas neste sector e titorizar proxectos enmarcados nesta fórmula solidaria de negocio, comprometida coa súa contorna”, indicó Toca. Ppor su parte, Xoan España, director xeral de Amicos, que se mostró entusiasmado con el proyecto, explicó que “coidar do noso, coidando dos nosos, e o noso lema, con iniciativas como esta e outras parecidas favoreceremos a empregabilidade de persoas con discapacidade ao mesmo tempo que coidamos do medioambiente”.

En la jornada también participó Javier Touza, presidente de Fundamar; que destacó que en “Galicia somos mar, levámolo nas nosas veas; complementámonos totalmente o sector primario produtivo co turismo sostible, que é o futuro, que é inclusión, que é sostibilidade”. También estuvo presente María Caldeiro, gerente de Fundamar; que recalcó que “'Mar de Amicos é un proxecto colaborativo, aberto a todas as entidades e iniciativas vencelladas co patrimonio marítimo-pesqueiro que queiran formar parte deste gran mar de amicos”. De igual modo, también les acompañaron en la mesa de valorización turística del patrimonio marítimo-terrestre Iria Caamaño, doctora y profesoraen la Facultade de Turismo de la Universidade da Coruña; José Mascote, experto en diseño y comunicación, promotor de rutas de turismo industrial; Ana Isabel Gómez, experta en turismo accesible y miembro del grupo de estudios territoriales de la Universidade da Coruña, y Fátima Cachafeiro, gerente de la Mancomunidade Barbanza Arousa.