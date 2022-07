Un incendio afectó a la cocina de una casa en la Rúa Peñón de Palmeira, en Ribeira

Un incendio afectó a parte de una vivienda situada en la Rúa Peñón, en el núcelo de población de Palmeira, en Ribeira. Fue en torno a las dos y cuarto de esta tare cuando un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia de que se había declarado un incendio en la cocina, pues el el fuego al que estaba una sartén se propagó a la campana estractora. Fue entonces cuando, desde el centro de coordinación de emergencias se informó a las dotaciones de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Roiro, así como al Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM, y a la Policía Local, auneu esta última no acudió al no tener ninguna patrulla disponible.





Al lugar llegaron los bomberos de ambos parques con sus camiones -uno de los dos de Boiro dio vuelta en la rotonda das Saíñas al entenderse que no era necesaria su intervención-, y los efectivos del GAEM. Los equipos de extinción pudieron comprobar al llegar al lugar del incendio que no había llamas, pués las habían sofocado los propietarios con mantas mojadas en agua y con un extintor que les dejó un vecino. Tampcoo había humo y las mediciones realizadas dieron todas negativo, incluso las relativas a la temperatura. El fuego afectó únicamente a la campana extractora.





Debido a que los agentes municipales no pudieron desplazarse al lugar del suceso, fueron los miembros del GAEM lso que se encargaron de regular el tráfico rodado por la AC-305, dando paso lternativo debido a que los camiones y otros vehículos de los Bomberos y de Emergencias ocupaban parte de la calzada. La intervención se dio por rematada a las tres menis diez de esta tarde, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones, que todo quedaba seguro y no había riesgo de reproducciones.