Ingresa en prisión “Roberto do Viso” por el robo con violencia de un bolso por el método del tirón

Aunque formalmente no se presentó denuncia contra él, "Roberto do Viso", que había salido hace poco de la cárcel tras cumplir una condena, fue señalado como el individuo que presuntamente agredió a primera hora de la mañana del pasado 25 de marzo a un hostelero de Ribeira. El suceso ocurrió en torno a las 8.00 horas cuando es individuo trató de acceder a un céntrico negocio del sector hostelero de la capital barbanzana y se encontró con el impedimento por parte de su propietario, que no quiere tenerlo ante su vista, pues está convencido que su objetivo pasa sólo por robar, además de molestar a su clientela, por lo que le pidió que se marchase, aunque hizo caso omiso. Ese conocido delincuente, sobre el que varios ciudadanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que siga reincidiendo, aprovechó un descuido de ese empresario para propinarle un puñetazo en un ojo, causándole heridas, y seguidamente se dio a la fuga. En el lugar del suceso, se personó una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias lo atendió de sus heridas, y una patrulla de la Policía Nacional, que nada más llegar al lugar de los hechos, no encontró ni rastro de ese individuo.